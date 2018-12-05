83-летняя Валентина Новосадова найдена живой
83-летняя жительница Богородска Валентина Новосадова найдена живой. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Волонтер» вечером 5 декабря.
Напомним, что пожилая женщина ушла из дома 3 декабря и пропала. Родственники обратились за помощью к поисковикам.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Нижегородской области продолжаются поиски 20-летней Ирины Сычевой, у которой диагностирована умственная отсталость. Она ушла из дома в Богородском районе.
Девушке лет 16-18 на вид. Рост 160 сантиметров, плотное телосложение, черные крашеные волосы, глаза темные. Она была одета в черную куртку с розовыми вставками, светло-голубыми джинсами и белые кроссовки. С собой был паспорт.
Любую информацию о месте нахождения надо сообщать в полицию по каналу связи 102 или по телефону (8 83170) 2-21-98.