2018-12-05T10:17:26+03:00
Общество

За смертельное ДТП в Нижнем Новгороде водитель может сесть в тюрьму на пять лет

31-летний мужчина сбил байкершу на проспекте Гагарина
Юлия ДАНЧЕНКО
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31-летнему жителю областного центра грозит лишение свободы сроком до пяти лет за смертельное ДТП, где он признан виновником. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

По версии следствия, смертельная авария произошла 13 октября 2018 года около 20.15 на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде у дома № 96. На нерегулируемом перекресте улицы Терешковой и проспекта Гагарина водитель автомобиля «Форд» решил повернуть налево. Но не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», который двигался по главной дороге слева от автомобиля. В результате автомобиль сбил мотоцикл. Из-за полученных травм водитель мотоцикла 21-летняя девушка получила телесные повреждения, от которых скончалась.

Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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