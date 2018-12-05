2018-12-05T09:59:56+03:00
Общество

За повторное управление автомобилем в пьяном виде, нижегородец осужден на 200 часов обязательных работ

В Сосновском районе Нижегородской области вынесли приговор 20-летнему местному жителю
Юлия ДАНЧЕНКО
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20-летний местный житель Сосновского района был осужден за повторное вождение автомобиля в пьяном виде. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

В августе 2018 года молодой человек, будучи нетрезвым, столкнулся с автомобилем, стоящим на центральной улице поселка. После совершения ДТП мужчина был освидетельствован инспектором ДПС и после установления состояния алкогольного опьянения отстранен от управления транспортным средством. Позже выяснилось, что это уже не первый случай езды в пьяном виде. И ранее молодой человек уже был оштрафован за это.

В ноябре состоялся суд. На заседании водитель полностью признал свою вину. Судья признал его виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года.

приговор в законную силу еще не вступил.

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