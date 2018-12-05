2018-12-05T09:14:14+03:00
Общество

Финансирование школы самбо в Кстове будет увеличено

С 1 января школа переходит в региональную собственность
Юлия ДАНЧЕНКО
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Начиная с 1 января, школа самбо в городе Кстово перейдет в собственность правительства нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов.

- Конечно, это будет хорошо для школы. Мы планируем увеличить объем средств, выделенный на содержание спортсменов и тренерского штаба, чтобы они качественно выполняли задачи, которые поставлены перед ними, — отметил Александр Югов.

Школа самбо, спортсмены которой часто побеждают на всероссийских и мировых соревнованиях, сейчас находится в собственности администрации Кстовского района. Однако из-за недостатка средств спортивное учреждение финансируется плохо, что сказывается на оснащении учреждения и снижении уровня подготовки спортсменов.

Напомним, осенью этого года в школе разразился скандал – сразу 11 тренеров подали заявления об уходе. Урегулировать отношения между тренерским составом и руководством школы удалось только после вмешательства областного правительства.

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