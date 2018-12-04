Глеб Никитин: «6,5 млрд рублей получит Нижегородская область на реализацию нацпроекта «Демография»

4 Дек. 17:44 2018-12-04T17:44:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородская область получит 6,5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Демография» в 2019-2021 годах. На следующий год запланировано выделение 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба облправительства.

По словам главы региона Глеба Никитина, этих денег хватит на реализацию целого ряда значимых мероприятий. Так, не менее 19,8 тысячи семей получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и третьего или последующего ребенка.

- Мы можем организовать переобучение и повышение квалификации свыше 1900 женщин во время отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, создать не менее 5,1 тысячи дополнительных мест в образовательных организациях для детей до трех лет и создать 100 групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, - отметил губернатор.

Кроме того, нацпроект позволит внедрить систему долговременного ухода за пожилыми людьми, создать сеть региональных гериатрических центров и многое другое.