Кредиторская задолженность муниципальных предприятий Нижнего Новгорода выросла до 3,5 млрд рублей

4 Дек. 17:32 2018-12-04T17:32:59+03:00

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Убыток муниципальных предприятий Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2018 года составил 410,5 млн рублей. Об этом на заседании комиссии гордумы по бюджету заявила начальник управления инвестиционной политики департамента экономразвития Яна Гончарова.

По ее словам, значительно увеличился убыток МП «НПАТ» (с 55,2 млн рублей до 151,3 млн рублей). Это произошло из-за снижения доходов предприятия, в том числе ввиду снижения на 48% размера субсидии.

Кредиторская задолженность предприятий - 3,5 млрд рублей. Наибольший долг у «НПАТ», «Нижегородэлектротранса» и МП «Городская управляющая компания». Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме - 68%.

Вместе с тем совокупная прибыль МП выросла в 10 раз и составила 101,3 млн рублей. Наибольшую прибыль получили «Нижегородэлектротранс» (85,1 млн), «ЕЦМЗ» (6 млн) и «РЭД Автозаводского района» (4,5 млн). Добавим, что транспортному предприятию удалось улучшить показатели за счет увеличения выручки и сокращения затрат на оплату труда.