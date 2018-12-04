2018-12-04T17:23:08+03:00
Общество

Муниципальных служащих будут штрафовать в Нижнем Новгороде за некачественную уборку дорог

Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Панов
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде появилась комиссия, которая будет привлекать муниципальных служащих к административной ответственности, в том числе за ненадлежащее содержание дорог. Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Панов.

Как пояснил начальник управления административно-технического контроля Иван Соловьев, размер штрафов на должностное лицо за нарушение требований к уборке в зимний период варьируется от 5 до 10 тысяч рублей.

- Контроль и меры ответственности будут усилены в отношении тех, кто виновен в несвоевременном закреплении участков, нечищеных тротуарах и дорогах. Все ответственные лица должны делать свою работу без наших напоминаний и уведомлений, - заявил чиновник.

По словам Соловьева, каждый день инспекторы районных отделов АТИ мониторят травмоопасные участки на основании обращений горожан, сообщений в группе «Антиснег» и заявок, поступивший в систему «Наш Нижний».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря