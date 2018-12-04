Муниципальных служащих будут штрафовать в Нижнем Новгороде за некачественную уборку дорог
В Нижнем Новгороде появилась комиссия, которая будет привлекать муниципальных служащих к административной ответственности, в том числе за ненадлежащее содержание дорог. Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Панов.
Как пояснил начальник управления административно-технического контроля Иван Соловьев, размер штрафов на должностное лицо за нарушение требований к уборке в зимний период варьируется от 5 до 10 тысяч рублей.
- Контроль и меры ответственности будут усилены в отношении тех, кто виновен в несвоевременном закреплении участков, нечищеных тротуарах и дорогах. Все ответственные лица должны делать свою работу без наших напоминаний и уведомлений, - заявил чиновник.
По словам Соловьева, каждый день инспекторы районных отделов АТИ мониторят травмоопасные участки на основании обращений горожан, сообщений в группе «Антиснег» и заявок, поступивший в систему «Наш Нижний».