Муниципальных служащих будут штрафовать в Нижнем Новгороде за некачественную уборку дорог

4 Дек. 17:21 2018-12-04T17:23:08+03:00

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В Нижнем Новгороде появилась комиссия, которая будет привлекать муниципальных служащих к административной ответственности, в том числе за ненадлежащее содержание дорог. Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Панов.

Как пояснил начальник управления административно-технического контроля Иван Соловьев, размер штрафов на должностное лицо за нарушение требований к уборке в зимний период варьируется от 5 до 10 тысяч рублей.

- Контроль и меры ответственности будут усилены в отношении тех, кто виновен в несвоевременном закреплении участков, нечищеных тротуарах и дорогах. Все ответственные лица должны делать свою работу без наших напоминаний и уведомлений, - заявил чиновник.

По словам Соловьева, каждый день инспекторы районных отделов АТИ мониторят травмоопасные участки на основании обращений горожан, сообщений в группе «Антиснег» и заявок, поступивший в систему «Наш Нижний».