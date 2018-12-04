Нижегородские депутаты проанализируют хозяйственную деятельность «ЕЦМЗ»

4 Дек. 17:05 2018-12-04T17:05:53+03:00

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Председатель «бюджетной» комиссии гордумы Марк Фельдман предложил детально рассмотреть деятельность МП «Единый центр муниципального заказа». Свое предложение он озвучил на заседании комиссии 4 декабря.

- Предприятие имеет годовой оборот два миллиарда рублей и при этом показывает прибыль, выросшую в несколько раз в размере шести миллионов рублей. Это вызывает массу вопросов, - заявил депутат после доклада Яны Гончаровой, начальника управления инвестиционной политики департамента экономразвития.

Вместе с тем председатель думы Дмитрий Барыкин сказал, что депутаты хотят видеть в таких докладах размер субсидий, выделяемых предприятиям.

- Тогда картина того, как живут предприятия, будет более понятна депутатам: что предприятия зарабатывают сами, а что получают за счет субсидий, чтобы оценить эффективность работы руководства предприятий, - сказал Барыкин.