Более 160 нижегородских бизнесменов приняли участие в чемпионате «Кубок Волги»

4 Дек. 16:57 2018-12-04T16:57:51+03:00

За два дня они приобретут навыки, сопоставимые с опытом работы в крупной компании

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Участие в международном чемпионате по управлению бизнесом «Кубок Волги» приняли свыше 160 бизнесменов и представителей крупнейших вузов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

По словам главы минпрома Максима Черкасова, проведение Global Management Challenge - важное для региона событие.

- Соревнование позволяет за два дня научиться решать задачи, приобретая при этом навыки, сопоставимые с опытом работы в крупной компании на конкурентном рынке в течение нескольких лет, - отметил министр.

За время чемпионата участники смогут попробовать себя в качестве топ-менеджеров крупной производственной компании на конкурентном рынке. Команда-победитель представит регион на всероссийском этапе.

Черкасов также выразил надежду, что компетенции, которые участники приобретут за время чемпионата, помогут им вывести свой бизнес на новый уровень и выйти на новые экспортные рынки.