2018-12-04T15:55:30+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники центра соцобслуживания населения получали зарплату за фиктивного работника

Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы
Анастасия НАЗАРОВА
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Экс-директор и главный бухгалтер отдела социального обслуживания населения в одном из районов Нижнего Новгорода обвиняются в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода.

Установлено, что с февраля 2014 года по ноябрь 2017 года обвиняемые, будучи сотрудниками ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» одного из районов областного центра незаконно фиктивно устроили на работу специалиста и потом получали за него заработную плату.

По факту хищения чужого имущества обманным путем возбуждено уголовное дело. Преступному дуэту грозит лишение свободы до шести лет со штрафом.

Ранее «Комсомолка» писала про 25-летнюю жительницу Сергачского района, которая истязала родную мать. Родительница пыталась воззвать к совести дочери и заставить вести не разгульный, а нормальный образ жизни. Однако та изо всех сил сопротивлялась и сильно избивала больную женщину.

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