В Нижнем Новгороде сотрудники центра соцобслуживания населения получали зарплату за фиктивного работника

4 Дек. 15:55 2018-12-04T15:55:30+03:00

Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы

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Экс-директор и главный бухгалтер отдела социального обслуживания населения в одном из районов Нижнего Новгорода обвиняются в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода.

Установлено, что с февраля 2014 года по ноябрь 2017 года обвиняемые, будучи сотрудниками ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» одного из районов областного центра незаконно фиктивно устроили на работу специалиста и потом получали за него заработную плату.

По факту хищения чужого имущества обманным путем возбуждено уголовное дело. Преступному дуэту грозит лишение свободы до шести лет со штрафом.

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