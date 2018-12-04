2018-12-04T14:26:55+03:00
Спорт

Глеб Никитин: «Официальный мяч матча Аргентина-Хорватия вернется на стадион “Нижний Новгород”»

Мяч передал губернатору гендиректор компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: Александр Воложанин.Фото: Александр Воложанин.
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Гендиректор компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Россия» Александар Ружевич передал главе региона Глебу Никитину мяч, которым сборные Аргентины и Хорватии играли на стадионе «Нижний Новгород» в рамках ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Губернатор отметил, что исторический мяч должен вернуться на арену, чтобы его могли видеть все футбольные фанаты.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. По словам Никитина, Нижегородская область заинтересована в сотрудничестве для реализации проектов в области спорта, инклюзивного образования и экологии.

- Чемпионат мира по футболу доказал успешность такого взаимодействия. Спортивная сфера в регионе активно развивается, и в этом направлении есть еще немало возможностей для приложения совместных усилий, - заявил губернатор.

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