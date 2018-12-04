Российский режиссер получил Гран-При международного кинофестиваля «Северный Характер»

4 Дек. 13:23 2018-12-04T13:23:15+03:00

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В минувшие выходные в Заполярье завершился международный кинофестиваль «Северный характер». Мероприятие объединило сотни участников из России и зарубежья. Журналисты и кинематографисты одиннадцати зарубежных стран боролись с российскими конкурсантами за главные призы фестиваля.

Прошедший фестиваль запомнился небывалым масштабом. В этом году участие в нем приняли 125 режиссеров, актеров и журналистов. На конкурсный отбор российские и зарубежные участники подали более 170 работ.

За три дня проведения фестиваля жюри отсмотрели 82 конкурсные работы, прошедшие предварительный отбор. Для удобства зрителей конкурсные работы транслировались сразу на нескольких площадках города и района. Обладателем Гран-При стал фильм «24 снега» российского режиссера Михаила Барынина. Эта картина посвящена тундре, где понижение температуры год от года бьет мировые рекорды, а простые люди живут и работают. Герой фильма – коневод Сергей, живет здесь много лет и исчисляет прошедшее время выпавшими снегами.

Эту же картину зрители увидели на первом сеансе в новом уличном кинотеатре, который в рамках фестиваля открылся в центре города. Открытие прошло под показ спектакля-перфоманса «Белая Сибирь и Ледяная Арктика».

В рамках фестиваля также были объявлены победители в отдельных категориях: документальный фильм, телевизионная программа, программа о культуре, молодежная программа, документальный фильм дебют, репортах и лучшие операторская и режиссерская работы. В этих номинациях были отмечены четыре шведские картины, три российские, финская и норвежская.

Сам кинофестиваль проходит в Заполярье уже в одиннадцатый раз. С момента его запуска постоянным партнером мероприятия стала компания Норникель, сотрудники которой не понаслышке знают о настоящем «северном характере».