Глеб Никитин поручил до 2021 года обеспечить многодетные семьи участками под ИЖС

4 Дек. 12:52 2018-12-04T12:52:18+03:00

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Губернатор Глеб Никитин внес в ЗСНО законопроект об изменениях в способах предоставления многодетным семьям участков под индивидуального жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Раньше предоставить участки в собственность можно было лишь в период действия договора аренды на участок и в период строительство жилого дома. По поручению главы региона разработан законопроект по предоставлению участков семьям сразу в собственность без надобности заключения договора аренды.

Если его примут, то участок сможет стать предметом залога в банке. Тогда у многодетных семей появится возможность взять кредит на строительство жилья.

- Губернатор поручил нам до 2021 года обеспечить участками для ИЖС все многодетные семьи, поставленные на учет до 1 января 2019 года. В 2019 году мы планируем предусмотреть выделение 1700 земельных участков (это 40% от стоящих в очереди), - сообщил глава министерства имущественных и земельных отношений Сергей Баринов.