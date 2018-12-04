Неизвестный водитель сбил 15-летнего подростка в Нижнем Новгороде

4 Дек. 12:30 2018-12-04T12:30:54+03:00

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В столице Приволжья разыскивается водитель, сбивший на своей машине подростка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

ДТП произошло на улице Баумана,121 в Ленинском районе в 20:05 3 декабря. Неизвестный водитель на неустановленном авто наехал на пешехода. В результате 15-летний подросток был госпитализирован. На момент аварии он находился без сопровождения взрослых. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В 10:15 на улице Рокоссовского,5 неизвестный сбил 77-летнюю женщину. Пострадавшая получила ушиб тазобедренного сустава. Она самостоятельно обратилась в травмпункт, после осмотра была отпущена.

Еще одно разыскное ДТП случилось на улице Пискунова в Нижегородском районе в 20:50. Неустановленный водитель совершил наезд на пешехода. Пострадавшей оказалась 20-летняя девушка. У нее ушибленная рана головы. После осмотра в больнице была отпущена.