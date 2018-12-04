2018-12-04T12:15:20+03:00
Общество

Глеб Никитин провел совещание по включению Нижегородской области в нацпроект «Наука»

Участие в обсуждении принял президент РАН Александр Сергеев
Анастасия НАЗАРОВА
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Совещание по включению региона в нацпроект «Наука» состоялось под председательством губернатора Глеба Никитина в Нижегородском кремле 3 декабря. Участие в мероприятии приняли президент РАН Александр Сергеев, представители «Росатома», «Ростеха», «Объединенной судостроительной корпорации», а также других предприятий и институтов РАН Нижегородской области.

- В регионе большое качественное взаимодействие между бизнесом и наукой. У нас более 60 отраслевых институтов, около 90 организаций занимаются исследованиями и разработками, около 40 тысяч человек задействовано в этой сфере, поэтому есть все основания претендовать на статус научно-образовательного центра. Более того, считаю, что мы должны быть в первой пятерке. Это задача на 2019 год, - заявил губернатор.

В свою очередь Александр Сергеев констатировал: та энергия и те идеи, которые проводит правительство региона, сегодня крайне важны для России в плане развития научных технологий и нацпроекта «Наука». Он считает, что сейчас важно взять инициативу в свои руки, тем более, что научно-образовательный и промышленный потенциалы региона высоки.

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