2018-12-04T12:04:45+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде трамвай сбил 54-летнюю женщину

А в области водитель маршрутки наехал на 69-летнюю женщину
Анастасия НАЗАРОВА
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Пешеходы пострадали в результате ДТП, который случились в Нижегородской области 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по региону.

Так, в 7:25 на улице Разина,17 в Кулебаках водитель маршрутки №8а сбил пешехода, переходившего проезжую часть в зоне видимости перехода.

В результате 69-летняя женщина была госпитализирована с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой ноги.

В 16:40 ДТП с пешеходом зафиксировано на проспекте Молодежном,29 в Автозаводском районе областного центра. Водитель трамвая №417 сбил 54-летнюю женщину, которая стояла в непосредственной близости от электротранспорта. Она получила сотрясение головного мозга, после осмотра отпущена.

В 19:05 в Дзержинске водитель «Рено» сбил 32-летнюю женщину, переходившую дорогу по зебре. Это случилось на проспекте Циолковского,18. пострадавшая ушибла левую руку.

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