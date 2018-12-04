Суд приостановил деятельность нижегородского бара из-за антисанитарии

4 Дек. 11:27 2018-12-04T11:31:11+03:00

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Грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены в деятельности заведения ООО «Восход», которое находится по адресу Нижний Новгород, ул. Переходникова, около дома №29 (бар «Усинск»). Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В частности, в баре нет туалета для персонала, отсутствует подводка с холодной водой к раковине для мытья рук в туалете для посетителей. К тому же в смывах с рабочей поверхности продавца, ручки крана умывальника и стола для посетителей обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Специалисты составили протокол об административных нарушениях и направили его на рассмотрение в Автозаводский районный суд. Суд в свою очередь привлек нарушителей к ответственности, приостановив деятельность бара на 90 суток.