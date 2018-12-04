2018-12-04T11:06:34+03:00
Происшествия

В Нижегородской области разыскивается 83-летняя Валентина Новосадова

Женщина ушла из дома в Богородске 3 декабря и пропала
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Вечером 3 декабря волонтеры объявили сбор на поиски пропавшей женщины.Вечером 3 декабря волонтеры объявили сбор на поиски пропавшей женщины.
Изменить размер текста:

Поисково-спасательный отряд «Волонтер» просит помощи в поисках 83-летней Валентины Ивановны Новосадовой из Богородска.

Около 11:00 3 декабря женщина ушла из дома по адресу ул. Ленина, 112б и пропала.

У пенсионерки рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волос и серые глаза. На ней были надеты синее пальто и зеленый платок. С собой был паспорт.

Особая примета: шишка на лбу. У нее болезнь Альцгеймера, женщина нуждается в медицинской помощи.

Поздно вечером 3 декабря волонтеры объявили сбор на поиски пропавшей Валентины Новосадовой. Место сбора: город Богородск, ул. Ленина, 112б.

Тем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей женщине, следует сообщать «Волонтеру» по телефон 291-51-51 или в полицию на канал связи 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде