В Нижегородской области разыскивается 83-летняя Валентина Новосадова

4 Дек. 11:05 2018-12-04T11:06:34+03:00

Женщина ушла из дома в Богородске 3 декабря и пропала

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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» просит помощи в поисках 83-летней Валентины Ивановны Новосадовой из Богородска.

Около 11:00 3 декабря женщина ушла из дома по адресу ул. Ленина, 112б и пропала.

У пенсионерки рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волос и серые глаза. На ней были надеты синее пальто и зеленый платок. С собой был паспорт.

Особая примета: шишка на лбу. У нее болезнь Альцгеймера, женщина нуждается в медицинской помощи.

Поздно вечером 3 декабря волонтеры объявили сбор на поиски пропавшей Валентины Новосадовой. Место сбора: город Богородск, ул. Ленина, 112б.

Тем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей женщине, следует сообщать «Волонтеру» по телефон 291-51-51 или в полицию на канал связи 102.