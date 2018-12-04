2018-12-04T10:49:40+03:00
Общество

«Лимпопо» обещает скидку на входной билет родившимся в год обезьяны

Акция действует 15 и 16 декабря
Анастасия НАЗАРОВА
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В нижегородской стране птиц и зверей стартовала новая акция. По случаю празднования международного дня обезьян 15 и 16 декабря «Лимпопо» дарит скидку 50% на билеты всем, кто родился в год обезьяны.

Напомним, что, согласно восточному календарю, год обезьяны отмечали в 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 и 2016 годах.

- Если вы увидели свой год рождения в списке, значит в зоопарке «Лимпопо» вас ждет билет за полцены, - отмечает пресс-служба зоопарка.

Добавим, что для участия в акции необходимо захватить с собой документ, удостоверяющий вашу личность.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала о том, как заглянула в гости к обитателям нижегородского зоопарка. Золотая осень у животных удалась: пантеры устроили тыквенный футбол, а гиббоны изобрели новый парфюм.

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