2018-12-04T10:21:58+03:00
Общество

Три частных перевозчика в Нижнем Новгороде нарушили график работы в вечернее время

Со второй половины ноября проверено шесть маршрутов городского общественного транспорта
Анастасия НАЗАРОВА
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Трем частным перевозчикам направлены уведомления об устранении нарушений. В ходе еженедельного мониторинга, проводимого дептрансом Нижнего Новгорода, установлено, что эти коммерческие компании не соблюдают интервалы движения в вечернее время.

Как уточнил консультант профильного департамента Александр Красков, со второй половины ноября проверено шесть маршрутов городского общественного транспорта.

- Рейды проходят на постоянной основе. Выезжаем, как минимум, два раза в неделю, проверяем и принимаем меры. За повторные нарушения департамент транспорта может запустить процедуру отзыва лицензии на осуществлении деятельности по перевозке пассажиров, - уточнил эксперт.

По вопросам несоблюдения расписания частных маршруток нижегородцы могут обращаться как непосредственно к перевозчику (номера телефонов указаны в салонах маршруток), так и в дептранс по номеру 246-82-81 и по электронной почте deptrans@admgor.nnov.ru.

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