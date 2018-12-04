2018-12-04T10:11:24+03:00
Происшествия

25-летняя жительница Сергачского района истязала родную мать

Ей назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Серчаского района понесет наказание за истязание родной матери, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В конце августа - начале сентября 2018 года 25-летняя женщина систематически избивала мать, которая пыталась убедить ее вести нормальный образ жизни и завязать с употреблением алкоголя. Дочь наносила родительнице удары по лицу и спине, толкала, сдавливала шею, ударяла головой о деревянную дверь, оскорбляла и желала смерти. При этом у пострадавшей тяжелое заболевание.

Вину в совершении преступления злоумышленница признала, в содеянном раскаялась. Причем у нее имеется судимость за кражу.

Суд признал жительницу Сергачского района виновной и назначил наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы. Также девушке запрещено выезжать за пределы района и менять место жительства без согласия специалистов, осуществляющих контроль за исполнением наказания. Кроме того, осужденная обязана ежемесячно являться в отделе полиции для регистрации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря