25-летняя жительница Сергачского района истязала родную мать

4 Дек. 10:11 2018-12-04T10:11:24+03:00

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Жительница Серчаского района понесет наказание за истязание родной матери, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В конце августа - начале сентября 2018 года 25-летняя женщина систематически избивала мать, которая пыталась убедить ее вести нормальный образ жизни и завязать с употреблением алкоголя. Дочь наносила родительнице удары по лицу и спине, толкала, сдавливала шею, ударяла головой о деревянную дверь, оскорбляла и желала смерти. При этом у пострадавшей тяжелое заболевание.

Вину в совершении преступления злоумышленница признала, в содеянном раскаялась. Причем у нее имеется судимость за кражу.

Суд признал жительницу Сергачского района виновной и назначил наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы. Также девушке запрещено выезжать за пределы района и менять место жительства без согласия специалистов, осуществляющих контроль за исполнением наказания. Кроме того, осужденная обязана ежемесячно являться в отделе полиции для регистрации.