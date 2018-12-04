90-летняя пенсионерка сгорела на пожаре в Сеченовском районе

4 Дек. 09:43 2018-12-04T09:43:14+03:00

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Дом и надворные постройки сгорели в селе Красное Сеченовского района. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в 08:06 3 декабря.

Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, дом и постройки полыхали на всей площади (44 квадратных метра).

На месте пожара обнаружено тело 90-летней хозяйки. В МЧС уточнили, что на тяжесть последствий повлияло то, что пожар слишком поздно заметили, равно как и сообщили в пожарную охрану.

Причина возгорания уже установлена: пламя вспыхнуло из-за неправильной эксплуатации печи.