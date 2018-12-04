Нижегородские студенты-медики отправятся на стажировку в скорой помощи Эссена

4 Дек. 09:20 2018-12-04T09:20:38+03:00

Договориться об этом удалось во время поездки делегации из Нижнего Новгорода на фестиваль русской культуры в Германии

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Нижегородская делегация поучаствовала в фестивале русской культуры, который проходил в городе-побратиме Эссен (Германия) с 26 по 29 ноября. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, нижегородцы не только рассказали немцам о великом русском писателе Максиме Горьком, 150-летие со дня рождения которого отмечается в 2018 году, но и смогли договориться о сотрудничестве.

Так, есть вероятность, что будут сотрудничать немецкая гимназия и одна из нижегородских школ с изучением немецкого языка.

Кроме того, к реализации готовится проект по организации стажировок студентов нижегородских медицинских образовательных учреждений в скорой помощи Эссена.

Наладить контакт удалось и музейным работникам. Директор Литературного музея им. Горького Елена Агафонова и директор аналогичного музея в Герингсдорфе Карин Леманн договорились о взаимном обмене информацией, имеющейся в фондах и архивах музеев. Уже точно известно, что в немецком музее пройдет выставка "Родом из Нижнего", а еще обсуждается возможность ее показа в театре им. Горького в Берлине.