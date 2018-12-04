2018-12-04T09:20:38+03:00
Звезды

Нижегородские студенты-медики отправятся на стажировку в скорой помощи Эссена

Договориться об этом удалось во время поездки делегации из Нижнего Новгорода на фестиваль русской культуры в Германии
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородская делегация поучаствовала в фестивале русской культуры, который проходил в городе-побратиме Эссен (Германия) с 26 по 29 ноября. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, нижегородцы не только рассказали немцам о великом русском писателе Максиме Горьком, 150-летие со дня рождения которого отмечается в 2018 году, но и смогли договориться о сотрудничестве.

Так, есть вероятность, что будут сотрудничать немецкая гимназия и одна из нижегородских школ с изучением немецкого языка.

Кроме того, к реализации готовится проект по организации стажировок студентов нижегородских медицинских образовательных учреждений в скорой помощи Эссена.

Наладить контакт удалось и музейным работникам. Директор Литературного музея им. Горького Елена Агафонова и директор аналогичного музея в Герингсдорфе Карин Леманн договорились о взаимном обмене информацией, имеющейся в фондах и архивах музеев. Уже точно известно, что в немецком музее пройдет выставка "Родом из Нижнего", а еще обсуждается возможность ее показа в театре им. Горького в Берлине.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде