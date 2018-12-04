2018-12-04T09:08:39+03:00
Спорт

Нижегородское "Торпедо" сыграет с петербургским СКА 4 декабря

А уже в четверг, 6 декабря, нижегородцы сразятся с игроками из Минска
Анастасия НАЗАРОВА
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ХК "Торпедо" из Нижнего Новгорода отправился на первый зимний выезд этого сезона по маршруту "Санкт-Петербург - Минск", сообщается на сайте нижегородской команды.

Во вторник, 4 декабря, "Торпедо" сразится с петербургским СКА, а в четверг, 6 декабря, - с минским "Динамо" (0+).

Состав нижегородской команды выглядит так: вратари Станислав Галимов, Андрей Тихомиров, Денис Костин; защитники Дмитрий Родионычев, Мэтью Боди, Филип Хольм, Антон Волченков, Дмитрий Коробов, Михаил Орлов, Юрий Сергиенко, Денис Баранцев; нападающие Дмитрий Сёмин, Роберт Саболич, Эндрю Кейлоф, Владимир Галузин, Денис Паршин, Павел Макаренко, Энди Миле, Данил Веряев, Михаил Смолин, Дамир Жафяров, Антон Шенфельд, Дмитрий Марковин, Никита Сетдиков и Донат Стальнов.

Напомним, что поединок "Торпедо" с московским "Динамо" в КРК "Нагорный" (Нижний Новгород) 1 декабря завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

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