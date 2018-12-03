Мерседес сбил двух пешеходов на Нижневолжской набережной

3 Дек. 16:01 2018-12-03T16:01:33+03:00

Один из пострадавших после инцидента попал в больницу

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В районе дома № 16 по Нижневолжской набережной водитель автомобиля «Мерседес» сбил двух пешеходов, стоящих на краю проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- В 3:50 2 декабря неустановленный водитель сбил прохожих, - говорится в сообщении. – В результате двое мужчин получили ранения. 35-летний мужчина с переломом костей таза госпитализирован в больницу, а 29-летний молодой человек с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой после посещения врача отпущен. Сам водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, всего за прошедшие сутки на территории Нижегородской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек и 13 человек получили ранения. На территории самого Нижнего Новгорода произошло две аварии, в которых получили ранения 3 человека.