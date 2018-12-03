2018-12-03T15:41:19+03:00
Общество

Система «Ситикард» появилась в электричках Нижнего Новгорода

Одновременно с этим увеличится количество поездов на Приокской линии
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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С 10 декабря увеличится количество поездов на Приокской линии электрички в Нижнем Новгороде. Вместе с тем время в пути от Московского вокзала до проспекта Гагарина сократится на 10 минут. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

- Дополнительные поезда в часы «пик» - в 17:35 и 18:40 - доставят жителей «Окского берега» (станция Кудьма) и «Времен года» (станция Ройка) до Московского вокзала за 40-50 минут, - говорится в сообщении. - На линии будет проходить испытания единственный в Нижегородской области электропоезд серии ЭП3Д с улучшенным интерьером салона. Он был приобретен благодаря содействию правительства Нижегородской области.

Кстати, пассажирам электрички будет доступна городская система безналичной оплаты «Ситикард». При этом проездной 60 и 90 минут в электричке действовать не будет. На Сормовской линии городской электричке система «Ситикард» пока отсутствует.

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