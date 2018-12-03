2018-12-03T15:41:19+03:00
Общество

Система «Ситикард» появилась в электричках Нижнего Новгорода

Одновременно с этим увеличится количество поездов на Приокской линии
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 10 декабря увеличится количество поездов на Приокской линии электрички в Нижнем Новгороде. Вместе с тем время в пути от Московского вокзала до проспекта Гагарина сократится на 10 минут. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

- Дополнительные поезда в часы «пик» - в 17:35 и 18:40 - доставят жителей «Окского берега» (станция Кудьма) и «Времен года» (станция Ройка) до Московского вокзала за 40-50 минут, - говорится в сообщении. - На линии будет проходить испытания единственный в Нижегородской области электропоезд серии ЭП3Д с улучшенным интерьером салона. Он был приобретен благодаря содействию правительства Нижегородской области.

Кстати, пассажирам электрички будет доступна городская система безналичной оплаты «Ситикард». При этом проездной 60 и 90 минут в электричке действовать не будет. На Сормовской линии городской электричке система «Ситикард» пока отсутствует.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря