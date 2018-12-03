2018-12-03T12:58:42+03:00
Общество

Прокуратура потребовала установить освещение на Гребном канале

Как оказалось, отсутствие освещения на этом участке способствовало возникновению ДТП
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Прокуратура Нижегородского района выявила нарушения по установке освещения на участке набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

- Прокуратурой Нижегородского района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, - говорится в сообщении прокуратуры. - В ходе проверки было установлено, что на участке протяженностью 1 300 метров, расположенном на набережной Гребного канала, отсутствует рабочее стационарное освещение автомобильной дороги. Это является одним из факторов, способствующих возникновению аварий.

Теперь на имя руководителя обслуживающего предприятия внесено представление о необходимости устранений допущенных нарушений. Сейчас это представление находится на рассмотрении.

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