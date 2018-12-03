2018-12-03T11:31:46+03:00
Общество

Мост через Узолу откроют до 1 сентября 2019 года

Мост полностью закрыли для движения в ноябре 2018 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Аварийный мост через Узолу в Городецком районе отремонтируют к 1 сентября 2019 года. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

- Я знаю, что местных жителей очень волнует вопрос о сроках ремонта этого моста. Контракт с подрядчиком рассчитан на два года, но сроки запуска движения гораздо короче, - сообщил Вадим Власов. - Подрядчик обязуется завершить работы до 1 сентября 2019 года. Конечно, придется приостановить работы на время весеннего нереста – природе нельзя наносить ущерб.

К слову, мост полностью закрыли для движения в ноябре 2018 года. В соответствии с проектом, планируется построить новый мост на месте старого, а также реконструировать участки дорог на подъездах к мосту.

- Объезд закрытого участка сейчас осуществляется по прилегающим дорогам, - говорится в сообщении. - Расстояние при этом увеличилось примерно на 6 км. По прямой - 9 км, в объезд - 14,5 км.

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