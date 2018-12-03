2018-12-03T10:58:49+03:00
Происшествия

В Нижегородской области арестован виновник смертельного ДТП на Бору

Страшная авария произошла 15 ноября 2018 года на автодороге Толоконцево-Могильцы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области арестован водитель автомобиля ГАЗ-33021, обвиняемый в смертельном ДТП на четвертом километре автодороги Толоконцево-Могильцы на Бору, произошедшей 15 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

- По версии следствия, 15 ноября 2018 года около 17 часов 00 минут на участке 4 км автодороги Толоконцево – Могильцы произошло столкновение автомобиля SKODA SUPERB с автомобилем ГАЗ-33021, - говорится в сообщении прокуратуры. - В результате столкновения водитель автомобиля SKODA SUPERB получил телесные повреждения, от которых скончался на месте аварии.

В ходе расследования выяснилось, что в момент ДТП водитель автомобиля ГАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда он заключен под стражу. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается. Прокуратурой решение о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», признано законным.

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