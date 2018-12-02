2018-12-02T20:52:41+03:00
Происшествия

Человек погиб на пожаре в Володарском районе

Сообщение о возгорании в квартире поступило 2 декабря
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пожар произошел в квартире в поселке Юганец Володарского района. Сообщение о возгорании поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 12:55 2 декабря, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество в квартире на общей площади 9 квадратных метров. Там найдено тело человека.

Добавим, что в ликвидации последствий возгорания было задействовано 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Сообщалось, что в Семенове 1 декабря произошел крупный пожар. Для ликвидации пожара было привлечено 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пострадавших нет.

Напомним также, что 2 декабря страшный пожар случился в Павловском районе. Там огнем были охвачены дом и надворные постройки на площади 120 квадратных метров. В его ликвидации было задействовано 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде