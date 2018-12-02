Человек погиб на пожаре в Володарском районе

2 Дек. 20:52 2018-12-02T20:52:41+03:00

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Пожар произошел в квартире в поселке Юганец Володарского района. Сообщение о возгорании поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 12:55 2 декабря, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество в квартире на общей площади 9 квадратных метров. Там найдено тело человека.

Добавим, что в ликвидации последствий возгорания было задействовано 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Сообщалось, что в Семенове 1 декабря произошел крупный пожар. Для ликвидации пожара было привлечено 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пострадавших нет.

Напомним также, что 2 декабря страшный пожар случился в Павловском районе. Там огнем были охвачены дом и надворные постройки на площади 120 квадратных метров. В его ликвидации было задействовано 16 человек личного состава и 5 единиц техники.