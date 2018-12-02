2018-12-02T18:32:12+03:00
Общество

Специалисты нижегородского Росреестра ответят на вопросы граждан

В декабре будут работать 8 тематических горячих линий
Анастасия НАЗАРОВА
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Управление Росреестра по Нижегородской области проведет 8 тематических горячих линий в декабре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

4 декабря с 9:00 до 11:00 на вопросы, касающиеся государственного земельного надзора ответит начальник профильного отдела Василий Суров. Телефон 439-16-47.

6 декабря с 10:00 до 12:00 начальник отдела организации, мониторинга и контроля Татьяна Горелова ответит на вопросы о личном кабинете правообладателя. Телефон 430-56-15.

10 декабря с 10:00 до 12:00 на звонки будет отвечать ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения Михаил Лобанов. Он специализируется на вопросах госрегистрации прав на общее имущество МКД. Телефон 430-56-15.

10 декабря с 9:00 до 11:00 на вопросы о кадастровом учете объектов недвижимости ответит главный эксперт межмуниципального Дивеевского отдела Елена Цыбуцинина. Телефон (8 83134) 4-22-32.

11 декабря с 10:00 до 12:00 на тему оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества проконсультирует Ирина Мушак, начальник межмуниципального отдела по Балахнинскому и Чкаловскому районах. Телефон (8 83144) 6-65-84.

17 декабря с 10:00 до 12:00 на вопросы, касающиеся налога на недвижимость, ответит замначальника отдела повышения качества данных ЕГРН Наталья Царева. Телефон 430-56-15.

Также 17 декабря с 10:00 до 12:00 консультировать граждан будет Наталья Кропинова, главный эксперт межмуниципального Шахунского отдела. Она ответит на вопросы о правах юрлиц и ИП при осуществлении госнадзора. Телефон (8 83155) 2-17-20.

19 декабря с 10:00 до 12:00 отвечать на вопросы об электронных услугах Росреестра будет начальник межмуниципального отдела по Лысковскому, Воротынскому и Спасскому районам Андрей Зорков. Телефон (8 83149) 5-12-41.

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