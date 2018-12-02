2018-12-02T15:37:06+03:00
Общество

МЧС предупреждает жителей Нижегородской области о гололедице

До 18:00 3 декабря ожидается облачная с прояснениями погода
Анастасия НАЗАРОВА
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Специалисты обещают, что с 18:00 2 декабря по 18:00 3 декабря в Нижегородской области будет облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на Верхневолжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью будет небольшой снег, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, а днем - до -7 градусов. На дорогах местами накат и гололедица.

По информации спасателей, возможны аварии на объектах ЖКХ и энергетики. При этом возникновение чрезвычайных ситуаций маловероятно. То же касается дорожно-транспортных происшествий.

- На дорогах Нижегородской области количество ДТП с пострадавшими прогнозируется на уровне среднемноголетних значений. Наибольшая вероятность прогнозируется в Нижнем Новгороде и Дзержинске, - отметили в МЧС.

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