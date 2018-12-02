2018-12-02T15:14:51+03:00
Происшествия

Сотрудники ДПС нашли наркотики у 17-летнего жителя Кстова

По факту незаконного хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело
Анастасия НАЗАРОВА
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Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали подростка, у которого при себе было 20 пакетиков с подозрительным веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейские патрулировали вверенную им территорию в Московском районе областного центра. В ходе рейда они задержали подростка. При личном досмотре правоохранители обнаружили и изъяли у него запрещенное к продаже вещество. Экспертиза показала, что изъятое - наркотики общей массой 20,83 грамма.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Установлено, что задержанный - 17-летний житель города Кстово. Он доставлен в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что в Арзамасе сотрудники патрульно-постовой службы задержали 29-летнего местного жителя, который украл чугунный забор. Позже выяснилось, что мужчина хотел продать украденное, чтобы купить еду.

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