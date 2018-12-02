Житель Арзамаса хотел купить еду на деньги от продажи украденного забора
В Арзамасе возбуждено уголовное дело по факту кражи чугунного забора, сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сотрудники патрульно-постовой службы в ходе патрулирования своей территории задержали мужчину с фрагментом чугунного забора. Чтобы установить его личность, правоохранители доставили задержанного в отдел полиции.
Оказалось, что чугунный забор похитил 29-летний житель Арзамаса. Он рассказал полицейским, что украденный пролет хотел сдать в пункт приема металлолома, чтобы на вырученные деньги купить себе еду. Дело в том, что мужчина не работает, и ему не на что жить.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Теперь задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Дзержинске задержан мужчина, пытавшийся дать взятку полицейскому. Причем ранее его судили за имущественные преступления.