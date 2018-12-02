Житель Арзамаса хотел купить еду на деньги от продажи украденного забора

2 Дек. 15:02 2018-12-02T15:02:36+03:00

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В Арзамасе возбуждено уголовное дело по факту кражи чугунного забора, сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы в ходе патрулирования своей территории задержали мужчину с фрагментом чугунного забора. Чтобы установить его личность, правоохранители доставили задержанного в отдел полиции.

Оказалось, что чугунный забор похитил 29-летний житель Арзамаса. Он рассказал полицейским, что украденный пролет хотел сдать в пункт приема металлолома, чтобы на вырученные деньги купить себе еду. Дело в том, что мужчина не работает, и ему не на что жить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Теперь задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Дзержинске задержан мужчина, пытавшийся дать взятку полицейскому. Причем ранее его судили за имущественные преступления.