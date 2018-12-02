2018-12-02T14:25:16+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде стартовала акция "Позвонить Деду Морозу"

Организаторы уверены: разговор с волшебником заставит малышей поверить в настоящую сказку
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижний Новгород присоединится к всероссийской акции "Позвонить Деду Морозу 2019", сообщается на сайте Росрегистра.

Чтобы связаться с Дедом Морозом, нижегородцам надо позвонить по телефону 261-39-28 (звонок бесплатный).

- Такой личный разговор заставит малыша поверить в настоящую сказку, убедит его, что новогодний волшебник Дед Мороз действительно существует и с ним даже можно поговорить, - уверены организаторы акции.

Отметим, что у Деда Мороза работает автоответчик. И когда вы дозвонитесь до него, он задаст вопросы.

- Но это действительно телефон Деда Мороза 2019, - отмечается на сайте Росрегистра. -

Лучше всего, чтобы ребенок был готов к различным вопросам и к тому, что нужно будет рассказать стихотворение.

Ранее "Комсомолка" писала, что нижегородцы смогут попасть на видео-прием руководства местного Управления Росреестра. Чтобы задать экспертам интересующие вопросы, понадобится выход в интернет.

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