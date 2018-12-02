2018-12-02T14:04:23+03:00
Звезды

В Нижнем Новгороде прошла премьера мюзикла от продюсера "Битвы хоров"

Для постановки в театре "Комедiя" сшито около 200 костюмов эпохи Екатерины II
Анастасия НАЗАРОВА
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Продюсер телевизионных проектов "Секрет успеха" и" Битва хоров" Ким Брейтбург представил в Нижнем Новгороде мюзикл "Голубая камея" (16+). Режиссером-постановщиком и хореографом спектакля стал Николай Андросов. Специально для мюзикла было создано около 200 стилизованных исторических костюмов.

По словам создателей, музыкально-театральное представление погружает зрителя в XVIII век - блестящую эпоху правления Екатерины II, время роскошных балов, дворцов, фаворитов и самозванцев, заговоров и интриг.

Действие спектакля разворачивается в высшем свете русской столицы, где случился настоящий переполох: объявилась неведомая наследница русского престола, называющая себя княжной Таракановой. Екатерина II посылает известного ловеласа графа Орлова поймать авантюристку и привезти в Петербург. Он отправляется навстречу приключениям и любви. В России Тараканову ждет разлука, предательство, заточение в крепости, надежда и разочарование. Но у нее есть голубая камея - подтверждение ее знатного происхождения и залог будущего счастья.

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