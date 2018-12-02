2018-12-02T13:30:53+03:00
Общество

Чиновники проведут в нижегородских школах уроки информатики

Занятия пройдут в рамках всероссийской акции "Урок цифры"
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородская область присоединится к акции "Урок цифры", которая состоится по случаю дня информатики в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Целую неделю, начиная с 3 декабря, тематические уроки информатики пройдут во всех школах России с 1 по 11 класс. Планируется, что в школах Нижнего Новгорода уроки ребята проведут члены правительства.

По мысли организаторов, акция повысит интерес школьников к информатике с помощью современных игровых технологий в обучении.

Добавим, что в 2019 году такие уроки хотят проводить раз в месяц с февраля по май. Каждое занятие будет посвящено определенной теме и направлено на развитие цифровых знаний по направлению "Кадры и образование" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

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