Чиновники проведут в нижегородских школах уроки информатики
Нижегородская область присоединится к акции "Урок цифры", которая состоится по случаю дня информатики в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Целую неделю, начиная с 3 декабря, тематические уроки информатики пройдут во всех школах России с 1 по 11 класс. Планируется, что в школах Нижнего Новгорода уроки ребята проведут члены правительства.
По мысли организаторов, акция повысит интерес школьников к информатике с помощью современных игровых технологий в обучении.
Добавим, что в 2019 году такие уроки хотят проводить раз в месяц с февраля по май. Каждое занятие будет посвящено определенной теме и направлено на развитие цифровых знаний по направлению "Кадры и образование" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".