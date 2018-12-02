Нижегородские аграрии получили 3,1 млрд рублей субсидий

2 Дек. 13:00 2018-12-02T13:00:50+03:00

Деньги пойдут на развитие молочного животноводства и покупку техники

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Нижегородским аграриям перечислили 3,1 млрд рублей субсидий. Причем 1,9 млрд - из областного бюджета, а 1,1 млрд - из федерального. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

По словам главы министерства Николая Денисова, сельхозтоваропроизводителям перечислено более 95% от предоставленных бюджетных ассигнований.

- Оставшиеся средства будут направлены в декабре текущего года, - уточнил министр.

Добавим, что выделенные субсидии направлены на поддержку производства молока, на развитие молочного и мясного животноводства, на покупку техники, на возмещение части процентной ставки по кредитам, а также на закладку и уход за многолетними насаждениями.

Сообщалось, что в декабре в трех районах Нижегородской области будет работать новогодняя ярмарка "Покупайте нижегородское". Власти обещают цены от производителей.