Нижегородские аграрии получили 3,1 млрд рублей субсидий
Нижегородским аграриям перечислили 3,1 млрд рублей субсидий. Причем 1,9 млрд - из областного бюджета, а 1,1 млрд - из федерального. Об этом сообщает региональный минсельхоз.
По словам главы министерства Николая Денисова, сельхозтоваропроизводителям перечислено более 95% от предоставленных бюджетных ассигнований.
- Оставшиеся средства будут направлены в декабре текущего года, - уточнил министр.
Добавим, что выделенные субсидии направлены на поддержку производства молока, на развитие молочного и мясного животноводства, на покупку техники, на возмещение части процентной ставки по кредитам, а также на закладку и уход за многолетними насаждениями.
Сообщалось, что в декабре в трех районах Нижегородской области будет работать новогодняя ярмарка "Покупайте нижегородское". Власти обещают цены от производителей.