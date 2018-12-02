Нижегородка Мария Кичатова завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях в Королеве

2 Дек. 12:05 2018-12-02T12:05:07+03:00

Призовое место досталось спортсменке в категории "до 57 кг"

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Нижегородская спортсменка Мария Кичатова завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по боксу "Олимпийские надежды" в Королеве. Об этом сообщается на сайте Центр спортивной подготовки Нижегородской области.

Отметим, что в состязаниях участвовали 209 спортсменов из разных городов России.

В итоге бронзу в категории "до 57 кг" среди юниорок завоевала нижегородка Мария Кичатова. Девушка провела три боя и одержала две уверенные победы.

- Результат очень достойный, поскольку уровень участников был высок, - уточняется на сайте ЦСП.

Добавим, что турнир в Королеве стал репетицией первенства России, которое состоится в 2019 году.

Ранее сообщалось, что нижегородский АСК обыграл "Тюмень" в Высшей лиге А. 2 декабря команды сразятся вновь. Матч (0+) состоится во дворце спорта "Заречье" в 18:00. Вход свободный.