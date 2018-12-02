Лучшего электрогазосварщика выберут в Нижегородской области

2 Дек. 12:00 2018-12-02T12:00:22+03:00

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Специалисты 22 коммунальных предприятий Арзамаса, Дзержинска, Сарова, Нижнего Новгорода и Павловского района поборются за звание лучшего электрогазосварщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На базе Арзамасского техникума строительства и предпринимательства 6 декабря пройдет финал конкурса "Лучший по профессии". Там и определится победитель.

Соревнование будет проходить в два этапа. Сначала финалистам надо будет показать знания теории, а потом - профессиональное мастерство: собрать и сварить стальные водопроводные трубы двух диаметров двумя способами - электродуговым и газовым.

Тот, кто наберет больше всего очков по итогам всех этапов, и станет обладателем звания "Лучший по профессии".

Самый молодой электрогазосварщик (до 35 лет), который покажет достойный результат, получит благодарственное письмо.