2018-12-02T12:00:22+03:00
Общество

Лучшего электрогазосварщика выберут в Нижегородской области

Финал конкурса "Лучший по профессии" состоится 6 декабря
Анастасия НАЗАРОВА
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Специалисты 22 коммунальных предприятий Арзамаса, Дзержинска, Сарова, Нижнего Новгорода и Павловского района поборются за звание лучшего электрогазосварщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На базе Арзамасского техникума строительства и предпринимательства 6 декабря пройдет финал конкурса "Лучший по профессии". Там и определится победитель.

Соревнование будет проходить в два этапа. Сначала финалистам надо будет показать знания теории, а потом - профессиональное мастерство: собрать и сварить стальные водопроводные трубы двух диаметров двумя способами - электродуговым и газовым.

Тот, кто наберет больше всего очков по итогам всех этапов, и станет обладателем звания "Лучший по профессии".

Самый молодой электрогазосварщик (до 35 лет), который покажет достойный результат, получит благодарственное письмо.

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