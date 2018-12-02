2018-12-02T11:37:04+03:00
Общество

Ярмарки "Покупайте нижегородское" откроются накануне Нового года

Купить товары по ценам от производителей можно в трех районах Нижегородской области
Анастасия НАЗАРОВА
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Накануне Нового года в трех районах Нижегородской области откроются ярмарки "Покупайте нижегородское". По информации регионального минпрома, всего их будет семь.

Как отметил глава ведомства Максим Черкасов, на новогодних ярмарках можно купить как продовольственные и непродовольственные товары, так и изделия народных художественных промыслов. Обещают, что цены будут от производителя.

В Сеченовском районе ярмарка развернется 8, 15, 22 и 29 декабря. 21 и 23 декабря новогодние ярмарки будут работать в Ковернинском и Починковском районах.

- Приглашаем всех нижегородских производителей воспользоваться этой возможностью и представить свой товар напрямую потребителям, - заявил министр.

График работы ярмарок с адресами опубликован на сайте министерства: https://minprom.government-nnov.ru/?id=152828.

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