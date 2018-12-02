Нижегородцы смогут попасть на видео-прием руководства местного Управления Росреестра

2 Дек. 11:19 2018-12-02T11:19:30+03:00

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Руководство Управления Росреестра по Нижегородской области проведет видео-приемы граждан в декабре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, во вторник, 4 декабря, с 10:00 до 11:00 видео-прием проведет глава Управления Наталья Корионова. 14 декабря с 10:00 до 11:00 - замглавы ведомства Светлана Балескова, а 24 декабря в то же время - замглавы ведомства Игорь Хохряков.

Жители Нижнего Новгорода и области смогут задать экспертам интересующие вопросы, а также обратиться к ним с предложениями по улучшению качества и доступности работы Росреестра.

Чтобы попасть на видео-прием, надо заранее подать заявку по телефону 430-16-08. В заявке следует указать ФИО, паспортные данные, контактный телефон и вопрос, который планируется задать на видео-приеме. Заявки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 и в пятницу с 9:00 до 16:00.