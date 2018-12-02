2018-12-02T10:20:48+03:00
Происшествия

Дом и надворные постройки сгорели в Павловском районе 2 декабря

Площадь возгорания составила 120 квадратных метров
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Крупный пожар произошел в Нижегородской области 2 декабря. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону, в 00:07 поступила информация о возгорании в деревне Шульгино Павловского района. Там полыхал дом и надворные постройки.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В его ликвидации было задействовано 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

Чуть позже - в 00:30 - стало известно о полыхающей бане в Большом Болдине. Там площадь возгорания составила 21 квадратный метр.

В 2:00 сгорела баня в Выксе. Только там огонь перекинулся еще и на дом. В итоге площадь пожара - 56 квадратных метров.

Кроме того, в 2:23 поступило сообщение о полыхающей хозяйственной постройке на площади 49 квадратных метров. Это случилось в районном поселке Бутурлино.

В Дзержинске в 2:44 загорелась одна из комнат жилого дома. Площадь пожара - 6 квадратных метров.

Также в 4:30, вспыхнул дом в поселке Ильино Володарского района. Там обгорело имущество на площади 2 квадратных метра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря