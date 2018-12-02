2018-12-02T10:20:48+03:00
Происшествия

Дом и надворные постройки сгорели в Павловском районе 2 декабря

Площадь возгорания составила 120 квадратных метров
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Крупный пожар произошел в Нижегородской области 2 декабря. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону, в 00:07 поступила информация о возгорании в деревне Шульгино Павловского района. Там полыхал дом и надворные постройки.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В его ликвидации было задействовано 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

Чуть позже - в 00:30 - стало известно о полыхающей бане в Большом Болдине. Там площадь возгорания составила 21 квадратный метр.

В 2:00 сгорела баня в Выксе. Только там огонь перекинулся еще и на дом. В итоге площадь пожара - 56 квадратных метров.

Кроме того, в 2:23 поступило сообщение о полыхающей хозяйственной постройке на площади 49 квадратных метров. Это случилось в районном поселке Бутурлино.

В Дзержинске в 2:44 загорелась одна из комнат жилого дома. Площадь пожара - 6 квадратных метров.

Также в 4:30, вспыхнул дом в поселке Ильино Володарского района. Там обгорело имущество на площади 2 квадратных метра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде