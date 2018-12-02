Дом и надворные постройки сгорели в Павловском районе 2 декабря

2 Дек. 10:20 2018-12-02T10:20:48+03:00

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Крупный пожар произошел в Нижегородской области 2 декабря. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону, в 00:07 поступила информация о возгорании в деревне Шульгино Павловского района. Там полыхал дом и надворные постройки.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В его ликвидации было задействовано 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

Чуть позже - в 00:30 - стало известно о полыхающей бане в Большом Болдине. Там площадь возгорания составила 21 квадратный метр.

В 2:00 сгорела баня в Выксе. Только там огонь перекинулся еще и на дом. В итоге площадь пожара - 56 квадратных метров.

Кроме того, в 2:23 поступило сообщение о полыхающей хозяйственной постройке на площади 49 квадратных метров. Это случилось в районном поселке Бутурлино.

В Дзержинске в 2:44 загорелась одна из комнат жилого дома. Площадь пожара - 6 квадратных метров.

Также в 4:30, вспыхнул дом в поселке Ильино Володарского района. Там обгорело имущество на площади 2 квадратных метра.