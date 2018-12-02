2018-12-02T10:08:10+03:00
Спорт

Нижегородский АСК обыграл "Тюмень" в Высшей лиге А

Подопечные Игоря Шулепова смогли одержать победу только в укороченном, пятом сете
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородский АСК вырвал победу у "Тюмени" в Высшей лиге А со счетом 3:2 (25:19; 20:25; 25:27; 25:20; 15:7). Первый матч встречи против тюменской команды состоялся в столице Приволжья 1 декабря.

Как сообщается на сайте команды, игра стала настоящим испытанием для подопечных Игоря Шулепова. Они смогли победить только в укороченном, пятом сете.

В воскресенье, 2 декабря, команды встретятся вновь. Матч (0+) состоится в дворце спорта "Заречье" в 18:00. Вход свободный.

Напомним, в предыдущем туре АСК нанесла два поражения команде "Автомобилист" и стал лидером Высшей лиги А. "Тюмень" в прошлом сезоне завоевала право выступать во втором дивизионе России, победив в переходном турнире команду Георгиевска. Сейчас у нее 4 победы и 6 поражений (9 место).

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