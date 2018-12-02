2018-12-02T09:34:20+03:00
Общество

В Нижегородской области проведут подомовой обход в населенных пунктах, где нет цифрового эфирного ТВ

Обход планируется провести в более чем 30 муниципалитетах
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижегородской области проведут подомовой обход в населенных пунктах, где нет цифрового эфирного ТВ.

Как сообщает региональный мининформ, с февраля 2019 года цифровое вещание в Нижегородской области будет везде. Тогда как аналоговое вещание начнет сокращаться.

В связи с этим минсоцполитики предоставил местным властям поименный список граждан, которых нужно навести на дому, чтобы узнать, требуется ли им компенсация.

Жителям вне зоны цифрового вещания ТВ предложат ответить на вопросы: сколько телевизоров дома, есть ли система коллективного приема ТВ, какой вид вещания принимает телевизор и входит ли житель в группу социальной категории граждан.

Добавим, что подомовой обход в планах провести более чем в 30 муниципалитетах до конца 2018 года.

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