2018-12-01T19:28:57+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Всероссийским днем хоккея

По словам губернатора, региональное правительство приложит все силы к развитию хоккея
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Всероссийским днем хоккея. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Особое чувство у меня всегда вызывает энергия и позитивный настрой нижегородских болельщиков. Ваша поддержка - это главное, ради чего живет наш хоккей! Вы так ярко болеете за родную команду, что невозможно самому остаться в стороне, - заявил Глеб Никитин. - Конечно, хоккей это не только профессиональные команды, но и огромная система детского и любительского спорта. Сейчас в регионе 25 учреждений и отделений, на базе которых тренируются дети и молодёжь. Почти 2800 юных спортсменов регулярно выходят на лёд и достигают прекрасных результатов.

По словам главы региона, сейчас главная задача правительства Нижегородской области - приложить все силы к развитию хоккея в регионе и созданию спортивной инфраструктуры. При этом будет уделяться внимание каждому звену этой цепочки - от огромных арен до хоккейных коробок во дворах.

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