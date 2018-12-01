1 Дек. 19:28 2018-12-01T19:28:57+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Всероссийским днем хоккея. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Особое чувство у меня всегда вызывает энергия и позитивный настрой нижегородских болельщиков. Ваша поддержка - это главное, ради чего живет наш хоккей! Вы так ярко болеете за родную команду, что невозможно самому остаться в стороне, - заявил Глеб Никитин. - Конечно, хоккей это не только профессиональные команды, но и огромная система детского и любительского спорта. Сейчас в регионе 25 учреждений и отделений, на базе которых тренируются дети и молодёжь. Почти 2800 юных спортсменов регулярно выходят на лёд и достигают прекрасных результатов.

По словам главы региона, сейчас главная задача правительства Нижегородской области - приложить все силы к развитию хоккея в регионе и созданию спортивной инфраструктуры. При этом будет уделяться внимание каждому звену этой цепочки - от огромных арен до хоккейных коробок во дворах.