Больную бешенством лису нашли в Воротынском районе Нижегородской области

1 Дек. 14:45 2018-12-01T14:45:01+03:00

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Больную бешенством лисицу обнаружили в Воротынском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.

По данным ведомства, зараженное животное было задушено домашней собакой. Ее уже привили от бешенства и поместили под карантин. В связи с этой ситуацией на территории Воротынского района был введен карантин. Такое решение было принято комиссией по охране Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей.

Также был выработан план по предотвращению распространения болезни. К слову, последний случай бешенства на территории Воротынского района был зафиксирован в конце декабря 2016 года.