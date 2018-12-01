2018-12-01T14:45:01+03:00
Общество

Больную бешенством лису нашли в Воротынском районе Нижегородской области

Зараженную лису задушила домашняя собака
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Больную бешенством лисицу обнаружили в Воротынском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.

По данным ведомства, зараженное животное было задушено домашней собакой. Ее уже привили от бешенства и поместили под карантин. В связи с этой ситуацией на территории Воротынского района был введен карантин. Такое решение было принято комиссией по охране Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей.

Также был выработан план по предотвращению распространения болезни. К слову, последний случай бешенства на территории Воротынского района был зафиксирован в конце декабря 2016 года.

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