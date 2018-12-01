47-летний Олег Паршин пропал в Нижегородской области
47-летний Олег Геннадьевич Паршин пропал в Заволжье Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».
- 26 ноября около 4 часов утра Олег Паршин вышел из дома по адресу переулок Советский, дом 5 в Заволжье и пропал, - говорится в сообщении. – Если вы знаете что-либо о местонахождении данного мужчины, просим сообщить в полицию или по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Волонтер» - 291-51-51.
В момент исчезновения мужчина был одет в серую куртку темные брюки, черно-синюю шапку в полоску и темные ботинки.
Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, темные волосы и карие глаза. К числу особых примет относятся искривленные передние зубы.
Инфоргом поиска является Татьяна с позывным Бонни. С ней можно связаться по телефону: 89308003533.