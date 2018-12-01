Больше сотни водителей оштрафовали за нарушение правил движения на Большой Покровской
За последние три недели 101 водитель был оштрафован за нарушение правил дорожного движения на Большой Покровской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
- За период с 8 по 29 ноября на улице Большой Покровской было зафиксировано 101 нарушение правил дорожного движения, - говорится в сообщении. – Три из них касались движения в пешеходной зоне, 98 водителей проигнорировали знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена».
Напомним, с апреля 2018 года по поручению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова на улице Большой Покровской запрещено движение любого вида транспорта. Территория, предназначенная для передвижения горожан и гостей города, ограничена 16 указателями «Пешеходная дорожка».