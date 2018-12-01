Больше сотни водителей оштрафовали за нарушение правил движения на Большой Покровской

1 Дек. 12:43 2018-12-01T13:05:39+03:00

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За последние три недели 101 водитель был оштрафован за нарушение правил дорожного движения на Большой Покровской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- За период с 8 по 29 ноября на улице Большой Покровской было зафиксировано 101 нарушение правил дорожного движения, - говорится в сообщении. – Три из них касались движения в пешеходной зоне, 98 водителей проигнорировали знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена».

Напомним, с апреля 2018 года по поручению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова на улице Большой Покровской запрещено движение любого вида транспорта. Территория, предназначенная для передвижения горожан и гостей города, ограничена 16 указателями «Пешеходная дорожка».