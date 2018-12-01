С 1 декабря в Нижегородской области запрещена охота на медведя

1 Дек. 11:52 2018-12-01T11:52:52+03:00

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С 1 декабря 2018 года в Нижегородской области закрывается сезон охоты на медведя, который длился с 1 августа по 30 ноября. Об этом сообщили в областном комитете госохотнадзора.

- При нелегальной добыче медведя виновному лицу грозит уголовная ответственность и выплата возмещения вреда, причиненного объектам животного мира, - говорится в сообщении. - За незаконную охоту, за исключением незаконной охоты на территории особо охраняем природных территорий, размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, за одну особь медведя составляет от 180 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. По данным ведомства с начала 2018 года в регионе не зафиксировано ни одного факта незаконной добычи медведя.