2018-12-01T11:52:52+03:00
Общество

С 1 декабря в Нижегородской области запрещена охота на медведя

Сезон охоты длился в регионе с 1 августа по 30 ноября 2018 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 декабря 2018 года в Нижегородской области закрывается сезон охоты на медведя, который длился с 1 августа по 30 ноября. Об этом сообщили в областном комитете госохотнадзора.

- При нелегальной добыче медведя виновному лицу грозит уголовная ответственность и выплата возмещения вреда, причиненного объектам животного мира, - говорится в сообщении. - За незаконную охоту, за исключением незаконной охоты на территории особо охраняем природных территорий, размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, за одну особь медведя составляет от 180 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. По данным ведомства с начала 2018 года в регионе не зафиксировано ни одного факта незаконной добычи медведя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря